Трети опит за законодателни промени за година за овладяване на цените

Трети опит за законодателни промени в рамките на година за овладяване на цените у нас. През миналата година се предлагаха максимални надценки до 10 на сто на определена от държавата група стоки, до изискване поне половината от основни хранителни продукти в големите търговски вериги да са български. И още - ако имаше контрол по веригата на доставки килограм сирене днес би бил 4 евро.

Въвеждане на максимални надценки от търговците и таван на надценките по цялата агрохранителната верига - така изглеждаше досега опитът да се овладеят цените. Недоволството достигна и своя пик през зимата миналата година - когато на 13 февруари се проведе първият масов бойкот на хранителните магазини оборотът им се сви със 7.9 милиона лева за ден.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация:"Не съм убеден, че с таван на надценките ние ще решим икономическата криза, която е в момента с храните и горивата. Големият проблем в момента е, че ние нямаме алтернативни канали за доставка. И търговските вериги не налагат монопол, а олигопол. И в момента, в който сложим таван на надценките на едни стоки, те рефлектират на други." Богомил Николов, "Активни потребители": "В момента се налага една изцяло нова философия как работи пазарът, която не се опира на конкуренцията като основния защитник на потребителя, ниските цени в крайна сметка са резултат от голяма конкуренция. Високите цени са обратното - резултат от съглашение, монополи и т.н. В България, уви, се тръгва в посока на администриране на цените - нещо, което е доказано в световната история, че не завършва добре."

През миналата година бяха внесени два законопроекта на "ДПС-Ново начало" за максималната търговска надценка и за пряк контрол на цените на хранителни стоки от първа необходимост и един на "БСП-Обединена левица" за пределни надценки от 10%. До етап "обществено обсъждане" стигна законопроектът на земеделското министерство за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, който въвеждаше различен процент таван на надценката за преработватели, търговци на едро и на дребно. В него беше разписано и че намалението на даден продукт на промоция може да е само до 10%, както и половината от определени групи храни да са български.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация: "Ние наблюдаваме един тежък пазарен дефект, дефект, който е от години, от този дефект страдата двете най-уязвими групи в нашето общество - това са производителите и потребителите. От години коментираме как това да лъжеш българския потребител се е превърнало в национален спорт, затова според мен трябва да се приложат същите правила, които и в КЗК - до 10% от оборота на нарушителите, а не двойно вдигане на глобите." Богомил Николов, "Активни потребители": "Това, което защитава потребителя от природната присъща на търговците алчност, е конкуренцията. Когато имаме свободни пазари, когато имаме достатъчно производство, предлагане, цените остават ниски."

Производителите настояват и за мерки по цялата верига на доставки, за да се сложи край на изкривяването до крайния потребител.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация: "В момента млякото влиза в България на 30 и кусур цента, ако от това мляко ние калкулираме от него сирене, ние в момента трябваше да получим един килограм сирене на себестойност от около 4 евро и десет цента без ДДС. Това е себестойността на един килограм сирене в преработвателя. Аз правя сметката, че ние имаме над 100% надценка до щанда." Богомил Николов, "Активни потребители": "България има намаляващо производство на храни и след това всички се чудим защо е скъпо, след като си караме домати от Полша и картофи от Египет. Няма как да очакваме ниски цени, след като сме си занемарили производството. Оттам трябва да се тръгне."

И още - данните на НСИ сочат, че натрупаната инфлация от 2021 година насам е почти 43 на сто.