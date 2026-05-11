БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Прогресивна България" с мерки срещу високите...
Чете се за: 05:22 мин.
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Чете се за: 07:40 мин.
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трети опит за законодателни промени за година за овладяване на цените

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Запази

Данните на НСИ сочат, че натрупаната инфлация от 2021 година насам е почти 43 на сто.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трети опит за законодателни промени в рамките на година за овладяване на цените у нас. През миналата година се предлагаха максимални надценки до 10 на сто на определена от държавата група стоки, до изискване поне половината от основни хранителни продукти в големите търговски вериги да са български. И още - ако имаше контрол по веригата на доставки килограм сирене днес би бил 4 евро.

Въвеждане на максимални надценки от търговците и таван на надценките по цялата агрохранителната верига - така изглеждаше досега опитът да се овладеят цените. Недоволството достигна и своя пик през зимата миналата година - когато на 13 февруари се проведе първият масов бойкот на хранителните магазини оборотът им се сви със 7.9 милиона лева за ден.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация:"Не съм убеден, че с таван на надценките ние ще решим икономическата криза, която е в момента с храните и горивата. Големият проблем в момента е, че ние нямаме алтернативни канали за доставка. И търговските вериги не налагат монопол, а олигопол. И в момента, в който сложим таван на надценките на едни стоки, те рефлектират на други."

Богомил Николов, "Активни потребители": "В момента се налага една изцяло нова философия как работи пазарът, която не се опира на конкуренцията като основния защитник на потребителя, ниските цени в крайна сметка са резултат от голяма конкуренция. Високите цени са обратното - резултат от съглашение, монополи и т.н. В България, уви, се тръгва в посока на администриране на цените - нещо, което е доказано в световната история, че не завършва добре."

През миналата година бяха внесени два законопроекта на "ДПС-Ново начало" за максималната търговска надценка и за пряк контрол на цените на хранителни стоки от първа необходимост и един на "БСП-Обединена левица" за пределни надценки от 10%. До етап "обществено обсъждане" стигна законопроектът на земеделското министерство за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, който въвеждаше различен процент таван на надценката за преработватели, търговци на едро и на дребно. В него беше разписано и че намалението на даден продукт на промоция може да е само до 10%, както и половината от определени групи храни да са български.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация: "Ние наблюдаваме един тежък пазарен дефект, дефект, който е от години, от този дефект страдата двете най-уязвими групи в нашето общество - това са производителите и потребителите. От години коментираме как това да лъжеш българския потребител се е превърнало в национален спорт, затова според мен трябва да се приложат същите правила, които и в КЗК - до 10% от оборота на нарушителите, а не двойно вдигане на глобите."

Богомил Николов, "Активни потребители": "Това, което защитава потребителя от природната присъща на търговците алчност, е конкуренцията. Когато имаме свободни пазари, когато имаме достатъчно производство, предлагане, цените остават ниски."

Производителите настояват и за мерки по цялата верига на доставки, за да се сложи край на изкривяването до крайния потребител.

Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация: "В момента млякото влиза в България на 30 и кусур цента, ако от това мляко ние калкулираме от него сирене, ние в момента трябваше да получим един килограм сирене на себестойност от около 4 евро и десет цента без ДДС. Това е себестойността на един килограм сирене в преработвателя. Аз правя сметката, че ние имаме над 100% надценка до щанда."

Богомил Николов, "Активни потребители": "България има намаляващо производство на храни и след това всички се чудим защо е скъпо, след като си караме домати от Полша и картофи от Египет. Няма как да очакваме ниски цени, след като сме си занемарили производството. Оттам трябва да се тръгне."

И още - данните на НСИ сочат, че натрупаната инфлация от 2021 година насам е почти 43 на сто.

#овладяване на цените #законодателни инициативи #агрохранителна верига #земеделски производители #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
1
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
2
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
3
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
4
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
5
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия"...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
6
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Икономика

Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от екоминистерството
Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от екоминистерството
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
Чете се за: 01:00 мин.
Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар" Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар"
Чете се за: 02:22 мин.
Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените
Чете се за: 00:50 мин.
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ? Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ?
Чете се за: 04:42 мин.
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
15189
Чете се за: 06:07 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Доналд Тръмп: "Примирието е на изкуствено дишане"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ