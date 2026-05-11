Американец и французойка от круизния кораб „Хондиус“ са заразени с хантавирус

Американец и французойка от кораба-огнище на хантавирус са с положителен резултат на инфекцията. Отделно още два случая са под подозрение.

Пълната евакуация на пасажери от кораба „Хондиус“ завършва тази вечер с полет на 22–ма пътници до Нидерландия.

Екипажът от 32 моряци ще отведе кораба също до Нидерландия.

Всички 17 американски граждани от кораба ще бъдат прегледани в специализирана клиника в щата Небраска.

адмирал Брайън Кристин, министерство на здравеопазването на САЩ: "Нека бъда кристално ясен-рискът от хантавируса за широката общественост остава много нисък. Приехме ситуацията много сериозно от самото начало."

Болната французойка е в парижка болница, състоянието й се влошава. Установени са 22 контакта с хантавирус на френска територия. 8 от тях са пътували в самолет до Йоханесбург заедно със заразената нидерландка от кораба „Хондиус“, починала в края на април. Всички са изолирани.

Стефани Рист, министър на здравеопазването на Франция:"Вземаме много строги мерки, най-строгите в Европейския съюз. Трябва да прекъснем веригите на предаване на вируса още в началото. През първите няколко дни в болница ще се проведе необходимият набор от тестове: генетични тестове и PCR тестове. В следващите дни ще разгледаме условията за 42-дневния период на изолация."

Петимата френски граждани от кораба с хантавирус са в инфекциозно отделение в стаи с предверие, където всеки медицински работник трябва да носи предпазни очила, престилка, маска и ръкавици. Входната врата няма дръжка, а климатик филтрира микробите.

Френският премиер Себастиан Льокорню проведе срещи с епидемиолози и министри за оценка на обстановката.

Над 90 пасажери от кораба „Хондиус“ бяха репатрирани в страните си от Канарските острови. Евакуацията беше наблюдавана от служители на СЗО.