Нов графит от световноизвестния артист Насимо на стената на училище в Несебър

Ученици в Несебър спират и гледат нагоре вместо в телефоните си. Причината е гигантският стенопис на Любен Каравелов върху фасадата на едноименното училище.

Графитът, дело на световноизвестния артист Насимо, е с площ 140 квадратни метра и е вдъхновен от стихотворението „Хубава си, моя горо“.

Проектът е част от инициативата „Великата стена на България“ на Fine Graph Art. Идеята е да се създадат подобни мащабни стенописи в различни градове на страната и българската история да се превърне в съвременно изкуство, което не може да бъде подминато.