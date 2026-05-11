В месеца на българската литература в Лондон Български автори намериха място в най-старата книжарница във Великобритания.

Измежду милионите книги в една от най-специалните книжарници в Европа вече има български имена. На рафтовете на третия етаж на „Хачардс“ се продават книги на четирима наши автори. Там пред къта с нейната „Остайница“ ще има дискусия с Рене Карабаш. Наднича и преведения на английски роман, носител на първия „Букър“ за България - „Времеубежище“ на Георги Господинов.

Директорката на Българския културен институт казва, че книжарницата е истинско убежище от суетата на мястото, на което се намира в централен Лондон. Като от стар роман, с дървени рафтове и вито стълбище, „Хачардс“ е известна с близките си отношения с кралското семейство вече повече от два века назад.

Книжарница „Хачардс“ е истински бижу в сърцето на Лондон. Разполага се на няколко етажа, а неин посетител е бил дори Оскар Уайлд. Срещата с българските автори е част от месеца на родната литература в британската столица.