Опозицията с реакции на предложените от ПБ мерки срещу високите цени

От опозицията в парламента реагираха на предложените законопроекти от "Прогресивна България" за справяна с високите цени.

От Движението за права и свободи отчетоха тези мерки като първа стъпка в правилната посока, но заявиха, че ще допълнят и свои собствени. От "Демократична България" принципно дадоха подкрепа за мерките, но също заявиха, че не са достатъчни и готвят и те законопроекти.

Атидже Вели, ДПС: "Ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока. Разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем големия дисбаланс по веригата на доставки не само на храни, а на всички стоки. Защото сме свидетели на парадокс- земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност като същевременно с това цените за потребителите стават все по-непосилни. Мартин Димитров, "Демократична България": "Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки." Йордан Иванов, "Демократична България": "Ние не виждаме достатъчно предложения, достатъчно разумни идеи за борене на спекулата с цените на горивата. Искам да припомня, че ДБ има 11 предложения, в които е добре властта да се вслуша."

От ГЕРБ заявиха, че ще коментират текстовете, веднага след като се запознаят с тях. А от "Възраждане" заявиха, че тези мерки са палеативни и показват некомпетентност. Изброиха къде е решението на проблема - премахване на санкциите срещу Русия, премахване на въглеродните квоти и също така връщане на българския лев.

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов