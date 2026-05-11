Първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Берлин, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова

Първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия, по покана на канцлера Фридрих Мерц. Това заяви пред журналисти в Брюксел министърът на външнинте работи Велислава Петрова. Седмица, преди да поеме поста, Радев е получил покани и от премиера Мелони, от президента Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Мисля, че е ясно затвърждаване на силна европейска позиция и работа в рамките на Съюза, който ние искаме да виждаме по-силен и по-силен. Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори като Германия, можем да имаме активна политика и в крайна сметка това е и въпрос на поканите, които са се появили пред премиера."

Посланието е ясно - България ще бъде активен европейски партньор, допълни външният министър.