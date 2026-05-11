Киър Стармър: Великобритания трябва да се върне в сърцето на ЕС

Джанан Дурал
Стармър отхвърли призивите да се оттегли от поста си, въпреки провала на Лейбъристката партия на изборите

Великобритания трябва да се върне в сърцето на Европа - това е посланието, което отправи премиерът Киър Стармър в емоционална реч след провала на неговата Лейбъристка партия на местните избори. Според него Брекзит е направил сънародниците му по-бедни и по-слаби. Стармър отхвърли призивите да се оттегли от поста си, като по думите му това би донесло само хаос.

Без сако и вратовръзка, а с навити ръкави и решително изражение - още преди да заговори Киър Стармър отправи ясен сигнал, че е готов за битка. Но и че не иска такава вътре в партията си, въпреки че не липсват кандидати да поемат поста му. Емоционална първа реч след съкрушителната загуба на местните избори, на които Лейбъристите загубиха около 1500 места.

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Знам, че мнозина са разочаровани от ситуацията в страната, от политиката, а някои са разочаровани и от мен. Знам, че има хора, които се съмняват в мен, но ще им докажа, че грешат. ПРЕСЕЧКА Резултатите от изборите бяха съкрушителни. Боли ни и така трябва. Поемам пълната отговорност, но отговорността включва и това да покажеш, че можеш да се поправиш."

Аргументира решението си да не подава оставка с хаоса, настанал сред управлявалите над десетилетие Консерватори. Честите смени на премиери, нанесоха непоправими щети върху британците, изтъкна Стармър.

Брекзит направи Великобритания по-бедна и по-слаба смята британският премиер, но не коментира призивите Обединеното кралство да се присъедини отново към ЕС. Стармър начерта ясни приоритети за предстоящата среща ЕС-Великобрнитания.

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Великобритания ще поеме по нов път. Предходното правителство се беше посветило на това да разруши връзката ни с Европа. Ние сме отдадени на това да подновим тези отношения като поставим Великобритания в сърцето на Европа. Само така ще имаме по-силна икономика, търговия, отбрана. Да застанем рамо до рамо с държави, с които имаме общи ценности и интереси, а и общи врагове - това е правилният избор за Великобритания."

Като "зли сили" определи движението на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство", които бяха големите победители на вота. Хора като Фараж имат за цел само да сеят разделение и винаги да търсят виновен, смята Стармър за политика, който изгради цялата си платформа на антиимигрантски послания. Това е "битка за спасение на душата на нацията" каза британският премиер с препратка към думите, които Джо Байдън използва при изборната си победа срещу Доналд Тръмп.

