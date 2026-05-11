Ключова реч на британския премиер Киър Стармър в опит за оставане на поста

Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Начало на ключова седмица за британския премиер Киър Стармър. В реч днес той ще направи опит да се задържи на поста като обеща по-решителни мерки за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена страната.

Това става след катастрофалните изборни резултати на Лейбъристката партия на местните избори в Англия и парламентарните избори в Шотландия и Уелс. Те поставиха под въпрос поста на Стармър като партиен лидер и премиер.

Според британски медии, министър-председателят ще каже, че ще се справи с големите предизвикателства. Той ще наблегне и на много по-тесни отношения с Европа и по-решителни мерки по въпросите за отбраната, енергетиката и жизнения стандарт. Ако не убеди съпартийците си да го подкрепят, свикването на надпревара за негов заместник изглежда неизбежна.

