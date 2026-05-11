Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и кв. "Хаджи Димитър"

В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метролиния № 3 в участъка между "Орлов мост" и "Хаджи Димитър".

Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. "Шипка" през квартал "Слатина" до булевард "Цариградско шосе".

Метростанцията на "Орлов мост" ще функционира като крайна метростанция за линия № 3. Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до квартал "Левски Г".

"Развитието на метролиния 3 налага това прекъсване, което е технологично свързано с отклонението към Слатина", каза в "Денят започва" изпълнителният директор на столичния "Метрополитен" Николай Найденов.

По думите му, в следващите 40 дни ще се извършват сложни технологични дейности, включително монтаж на стрелки и системи за безопасност, които ще позволят бъдещото разширение на метрото към "Цариградско шосе".

Найденов подчерта, че ремонтите няма да забавят срока за пускането на новия участък по бул. "Владимир Вазов":

"Имаме готовност да ги пуснем в срок до края на юли, но точна дата към настоящия момент не може да бъде определена", обясни той и допълни, че това зависи и от международни процедури по сертификация.

От "Метрополитен" очакват засегнатите пътници да бъдат над 10 хиляди дневно. За улеснение е осигурен заместващ автобус М3, който ще бъде удължен до квартал "Левски Г".

"Моля, всички да се информират от мобилните приложения и от информационните съобщения, защото виждаме, че част от хората не са информирани", каза още Найденов.

Според него, новите три метростанции ще променят значително транспорта в североизточните райони на София:

"Ще можем първо да намалим наземния трафик. Хората, които влизат от посока Варна по магистрала "Хемус", ще имат възможност да оставят автомобилите си в два нови буферни паркинга и да ползват метрото", посочи той.

Очакванията са новият участък да обслужва около 45 хиляди пътници дневно.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова