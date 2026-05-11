БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и кв. "Хаджи Димитър"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Разкрива се временна автобусна линия № М3

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метролиния № 3 в участъка между "Орлов мост" и "Хаджи Димитър".

Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. "Шипка" през квартал "Слатина" до булевард "Цариградско шосе".

Метростанцията на "Орлов мост" ще функционира като крайна метростанция за линия № 3. Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до квартал "Левски Г".

"Развитието на метролиния 3 налага това прекъсване, което е технологично свързано с отклонението към Слатина", каза в "Денят започва" изпълнителният директор на столичния "Метрополитен" Николай Найденов.

По думите му, в следващите 40 дни ще се извършват сложни технологични дейности, включително монтаж на стрелки и системи за безопасност, които ще позволят бъдещото разширение на метрото към "Цариградско шосе".

Найденов подчерта, че ремонтите няма да забавят срока за пускането на новия участък по бул. "Владимир Вазов":

"Имаме готовност да ги пуснем в срок до края на юли, но точна дата към настоящия момент не може да бъде определена", обясни той и допълни, че това зависи и от международни процедури по сертификация.

От "Метрополитен" очакват засегнатите пътници да бъдат над 10 хиляди дневно. За улеснение е осигурен заместващ автобус М3, който ще бъде удължен до квартал "Левски Г".

"Моля, всички да се информират от мобилните приложения и от информационните съобщения, защото виждаме, че част от хората не са информирани", каза още Найденов.

Според него, новите три метростанции ще променят значително транспорта в североизточните райони на София:

"Ще можем първо да намалим наземния трафик. Хората, които влизат от посока Варна по магистрала "Хемус", ще имат възможност да оставят автомобилите си в два нови буферни паркинга и да ползват метрото", посочи той.

Очакванията са новият участък да обслужва около 45 хиляди пътници дневно.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#метролинии #"Метрополитен" #метрото в София #Линия 3 #промени в движението

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
2
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
3
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
4
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
5
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
6
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Регионални

Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места с липсата на здравеопазване?
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места с липсата на здравеопазване?
Изоставен склад гори в района на "Балкан Стар" в София Изоставен склад гори в района на "Балкан Стар" в София
Чете се за: 01:00 мин.
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
Над 5000 софиянци и гости на столицата се включиха във велошествието „София кара Giro“ Над 5000 софиянци и гости на столицата се включиха във велошествието „София кара Giro“
Чете се за: 01:30 мин.
Фалшива банкнота от 50 евро е била въведена в обращение във врачанско село Фалшива банкнота от 50 евро е била въведена в обращение във врачанско село
Чете се за: 00:52 мин.
Непълнолетни стреляха с въздушен пистолет по автобус в Перник Непълнолетни стреляха с въздушен пистолет по автобус в Перник
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост" и кв. "Хаджи Димитър"
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Доц. Трифон Вълков: Хантавирусът няма потенциала да се превърне в нов COVID-19 Доц. Трифон Вълков: Хантавирусът няма потенциала да се превърне в нов COVID-19
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Министрите на външните работи на ЕС се събират в Брюксел
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Предложението за мир в Близкия изток: Тръмп отхвърли отговора на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Евакуацията на кораба-огнище на хантавирус продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почитаме светите братя Кирил и Методий
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ