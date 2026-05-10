Министърът на отбраната на Латвия подаде оставка, след като два украински дрона удариха петролни складове

Министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс подаде оставка, след като два украински дрона удариха латвийски складове за петрол.

Латвийският премиер днес поиска оставката на Спрудс заради инцидента от четвъртък. Обвиненията към министъра са, че системите за противодействие на дронове не са били разположени достатъчно бързо.

Украинският министър на отбраната Андрий Сибиха призна, че дроновете са били украински. Според него те са навлезли в латвийското въздушно пространство заради руски електронни атаки. Киев предложи в отговор да изпрати експерти в областта на отбраната до балтийските държави.