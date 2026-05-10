БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:17 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на отбраната на Латвия подаде оставка, след като два украински дрона удариха петролни складове

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
министърът отбраната латвия подаде оставка два украински дрона удариха петролни складове
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс подаде оставка, след като два украински дрона удариха латвийски складове за петрол.

Латвийският премиер днес поиска оставката на Спрудс заради инцидента от четвъртък. Обвиненията към министъра са, че системите за противодействие на дронове не са били разположени достатъчно бързо.

Украинският министър на отбраната Андрий Сибиха призна, че дроновете са били украински. Според него те са навлезли в латвийското въздушно пространство заради руски електронни атаки. Киев предложи в отговор да изпрати експерти в областта на отбраната до балтийските държави.

Андрис Спрудс, министър на отбраната на Латвия в оставка: "Днес реших да обявя публично, че подавам оставката си като министър на отбраната, за да не бъде въвлечена армията ни в политически спорове. В последните дни и седмици сме обект на сериозни инциденти с дронове – както в Латвия, така и в други държави. Чуждите дронове не може да застрашават сигурността на гражданите ни."

#подаде оставка #министър на отбраната #Латвия

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
4
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
6
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европа

Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Нарушения на примирието: Очаква ли се нов тур преговори между Киев и Москва? Нарушения на примирието: Очаква ли се нов тур преговори между Киев и Москва?
Чете се за: 01:02 мин.
Първи въздушен хуманитарен десант на Великобритания заради хантавирус Първи въздушен хуманитарен десант на Великобритания заради хантавирус
Чете се за: 00:57 мин.
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското градче Филзек с опасения за бизнеса и общността Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското градче Филзек с опасения за бизнеса и общността
Чете се за: 03:15 мин.
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
Победоносният танц: Лекарят от "ТИСА" отново се превърна в сензация Победоносният танц: Лекарят от "ТИСА" отново се превърна в сензация
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Чете се за: 00:45 мин.
По света
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ) DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът на Иран: Няма да водим преговори с наведена глава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ