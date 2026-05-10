DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)

Дара стъпи на тюркоазения килим на "Евровизия". 70-ото издание на конкурса беше официално открито във Виена.

Впечатляващият тюркоазен килим се простира от емблематичния Бургтеатър до кметството на Виена. Това е и единственият момент, в който заедно се появяват всички 35 делегации, по азбучен ред.

При влизането си Дара впечатли с кукерския си костюм и се пошегува, че е изгонила злите духове от прочутия килим. Дара ще пее във втория полуфинал - на 14 май.

DARA, представител на България на "Евровизия 2026": „Бангаранга е чувство, което всеки таи у себе си и това е специална енергия, която всеки притежава – моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх, моментът в който решаваш да си дързък и да бъдеш самия себе си. Това е Бангаранга!"