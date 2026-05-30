Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Руският посланик в Армения бе извикан в Москва за консултации заради сближаването на Ереван с ЕС

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Руският посланик в Армения бе извикан в Москва за консултации заради сближаването на Ереван с ЕС
Москва извика посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации. Мярката е във връзка със стъпките на арменските власти за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с Евразийския икономически съюз, съобщи в изявление Министерството на външните работи на Русия.

Русия засили натиска си върху Ереван през последните седмици преди парламентарните избори на 7 юни, като наложи временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплаши да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ за силно зависещата от тях южнокавказката страна.

На изборите премиерът Никол Пашинян, който сближи страната със Запада, ще се изправи срещу редица, предимно проруски, опозиционни партии. Най-новите допитвания показват, че неговата партия води с около 30 процента подкрепа.Ройтерс съобщи, че в навечерието на изборите Москва е планирала и дезинформационни кампании в подкрепа на проруските кандидати, както и дръзка схема за прехвърляне на десетки хиляди руски арменци с цел повлияване на изборния резултат. Агенцията цитира интервюта с петима представители на западни разузнавателни служби и документи, с които се е запознала.

В общо изявление вчера лидерите на 4 държави от Евразийския икономически съюз също призоваха Армения да реши на референдум оставането си в организацията или присъединяване към ЕС.

