ЕК размразява милиарди евро за Унгария: В замяна страната се ангажира с редица реформи

Европейската комисия е готова да размрази повече от 16 милиарда евро за Унгария, стана ясно след срещата на Урсула фон дер Лайен с премиера на Унгария Петер Мадяр. Брюксел приветства бързото темпо на Будапеща, а от там се ангажираха да го запазят, за да могат в срок да получават европейските средства.

Широки усмивки и щедри похвали. Така премина срещата между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера на Унгария Петер Мадяр. След нея стана ясно, че Будапеща ще получи достъп до 10 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, 4,2 млрд. по кохезионните фондове, и още над 2 млрд., ако в срок, изпълни определени реформи.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "На първо място са структурните реформи - те са крайно необходими за борбата с корупцията и завладяната държава в Унгария. Разбрахме се за здрава основа, която да се справи с корупцията и да адресира притесненията, свързани с върховенството на закона."

Най-активно Унгария ще трябва да работи в областта на правосъдието, обществените поръчки и да задейства реформи, отлагани с години. За 3 - 4 седмици постигнахме това, което предишното правителство не успя, антикорупционните мерки, които вече са взети, дават резултат, каза унгарският премиер.

Петер Мадяр, министър-председател на Унгария: "Още веднъж, ще върнем отпуснатите средства на унгарците, за да помогнем за летящ старт на икономиката, да възстановим обществените услуги, да помогнем на унгарските компании."

Възможно е летящият старт на кабинета "Мадяр" да се натъкне на силни въздушни течения, които ако не го спрат, то поне може да го забавят.

Първо - отношенията Будапеща - Брюксел след "ерата Орбан" далеч не са безоблачни. Срещата Фон дер Лайен - Мадяр беше планирана за вчера, до последно не е имало потвърждение за нея от Брюксел, отменена беше и пресконференция на унгарския премиер с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Доверието не е възстановено напълно, коментират европейски медии, тъй като Брюксел иска да види реални реформи, които остават невъзможни без да бъдат сменени хората начело на основните институции в Унгария. Форсиране на реформите може да бъде блокирано от лоялни на предишната власт и да се стигне дори до конституционна криза.