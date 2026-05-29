ЕК размразява милиарди евро за Унгария, в замяна страната се ангажира с редица реформи

Европейската комисия е готова да размрази повече от 16 милиарда евро за Унгария. Това стана ясно след срещата на председателя на Комисията Урсула Фон Дер Лайен с премиера на Унгария Петер Мадяр.

Фон Дер Лайен приветства ударната работа на новото правителство, което бързо задейства редица реформи. Будапеща ще получи пари по структурни и кохезионни фондове. Готови сме да продължим сътрудничеството си с Комисията каза, унгарският премиер. Според него предприетите мерки срещу корупцията вече дават резултат. По думите му Унгария ще успее да реформира законодателството така, че да може в срок да получава европейските средства.