Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС: Нямам кой знае какви очаквания от новия правосъден министър

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нямам кои знае какви очаквания към настоящия министър, с оглед на впечатленията, които имам от неговата работа до сега. Разбира се, човек може да се промени. Това заяви в ефира на предаването "Интервюто" по БНТ Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС.

"Името на правосъдния министър беше изненадващо. Мисля, че не само за мен, но така беше анонсирано и публично – като голяма изненада. Факт е, че точно правосъдният министър беше човекът, който последен беше обявен като ресорен министър. Работила съм във Висшия съдебен съвет с господин Найденов. Не бих казала, че той имаше твърде дълъг престой във ВСС. Беше директор на дирекция „Правна“, след това изпълняваше длъжността главен секретар за известно време. По мое впечатление той не се отличава, поне докато работеше във ВСС, не проявяваше реформаторски качества, каквито според мен би следвало да се изискват от министъра на правосъдието в настоящото управление, с оглед на обявените намерения на новото правителство. Изненади винаги са възможни."

Според думите ѝ служебният правосъден министър е "вдигнал високо топката" с предложенията си за реформи.

"Ако правителството внесе законопроект, каквито са намеренията буквално за утре, за ограничаване на правомощията на съответните колегии за избор поне на административни ръководители, това би била добра стъпка към установяване на намерение за връщане към основните функции на ВСС – да отстоява независимостта. Миналата година излезе едно емблематично решение на Съда на Европейския съюз, което по мое виждане каза, че орган с изтекъл мандат, чийто състав се излъчва от Народното събрание и не е подновен навреме, не следва да взима решения, свързани с независимостта на съдиите. ВСС обаче не възприе това тълкуване. Но НС има пълното право да направи такова ограничение."

Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена си Йордан Стоев заради изтекъл срок, обясни Атанаска Дишева.

„Срокът за образуване на дисциплинарно производство е 6 месеца от узнаването или публичното разгласяване на обстоятелствата, които са послужили като основание за образуване на дисциплинарно производство В конкретния случай този срок е изтекъл и затова изобщо не сме обсъждали въпроса по същество“, заяви Дишева.

По думите ѝ решението е било взето изцяло на процедурно основание, без да се разглеждат фактите по случая.

#Атанаска Дишева #правосъден министър #ВСС

