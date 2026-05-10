БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:17 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Земите на вечните войни“: Мохамед Халаф търси корените на конфликтите

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историята на конфликтите, причините и последствията им събра в книга журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф. Неговата нова книга „Земите на вечните войни“ търси отговори на въпросите, към които светът днес гледа с тревога и повишено внимание.

По следите на най-голямото земно зло – войната, която разрушава, разделя и връща назад цивилизацията. „Земите на вечните войни“ описва дълбоките процеси назад във времето, в които се коренят настоящите проблеми и конфликти.

Мохамед Халаф, автор: „Опитвам се да хвърля светлина върху много въпроси, които вълнуват читателите в България. Това са проблеми, свързани с войните в Близкия изток, макар че съм дал доста широка представа още от началото на тези конфликти.“

Войната за Обетованата земя, Иран и режимът на аятоласите, както и въпросът как войната в Украйна променя Близкия изток, са част от мащабното изследване в близо 500 страници. Книгата търси отговор и на въпроса защо конфликтите, емиграцията и загубата на човешки животи продължават да бъдат част от съдбата ни и днес.

Мохамед Халаф, автор: „За да има промяна, всичко е свързано с образованието. А ние образоваме нашите поколения с учебници и книги, които са отпреди 100 години, без никаква реформа в тях. Всички поколения в арабския свят учат фалшива история. Социалните медии пък се превръщат в нов пазар на религиите, заедно с фалшивите новини.“

В края на книгата авторът припомня теорията за вечната борба, която се води в човешкия мозък – между човека и шимпанзето. Човекът мисли за последствията от действията си, докато шимпанзето не се интересува от тях, дори се дразни от подобни разсъждения.

И както казва Мохамед Халаф: „Шимпанзето в нашия ум засега побеждава.“

#„Земите на вечните войни“ #книга #Мохамед Халаф

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
4
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
6
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Култура

Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на Лили Иванова
Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на Лили Иванова
Над 150 ученици се включиха в тазгодишната "Голяма диктовка" Над 150 ученици се включиха в тазгодишната "Голяма диктовка"
Чете се за: 02:22 мин.
Българският павилион във Венеция: Откриват проекта „Федерация на минорните практики“ Българският павилион във Венеция: Откриват проекта „Федерация на минорните практики“
Чете се за: 01:37 мин.
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя цената на билета Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя цената на билета
Чете се за: 02:40 мин.
Джон Малкович получи хърватско гражданство Джон Малкович получи хърватско гражданство
Чете се за: 01:27 мин.
На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Успешна евакуация: Никой от пасажерите на кораба-огнище на хантавирус няма симптоми (СНИМКИ) Успешна евакуация: Никой от пасажерите на кораба-огнище на хантавирус няма симптоми (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ) DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ