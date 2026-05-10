„Земите на вечните войни“: Мохамед Халаф търси корените на конфликтите

Историята на конфликтите, причините и последствията им събра в книга журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф. Неговата нова книга „Земите на вечните войни“ търси отговори на въпросите, към които светът днес гледа с тревога и повишено внимание.

По следите на най-голямото земно зло – войната, която разрушава, разделя и връща назад цивилизацията. „Земите на вечните войни“ описва дълбоките процеси назад във времето, в които се коренят настоящите проблеми и конфликти.

Мохамед Халаф, автор: „Опитвам се да хвърля светлина върху много въпроси, които вълнуват читателите в България. Това са проблеми, свързани с войните в Близкия изток, макар че съм дал доста широка представа още от началото на тези конфликти.“

Войната за Обетованата земя, Иран и режимът на аятоласите, както и въпросът как войната в Украйна променя Близкия изток, са част от мащабното изследване в близо 500 страници. Книгата търси отговор и на въпроса защо конфликтите, емиграцията и загубата на човешки животи продължават да бъдат част от съдбата ни и днес.

Мохамед Халаф, автор: „За да има промяна, всичко е свързано с образованието. А ние образоваме нашите поколения с учебници и книги, които са отпреди 100 години, без никаква реформа в тях. Всички поколения в арабския свят учат фалшива история. Социалните медии пък се превръщат в нов пазар на религиите, заедно с фалшивите новини.“

В края на книгата авторът припомня теорията за вечната борба, която се води в човешкия мозък – между човека и шимпанзето. Човекът мисли за последствията от действията си, докато шимпанзето не се интересува от тях, дори се дразни от подобни разсъждения.

И както казва Мохамед Халаф: „Шимпанзето в нашия ум засега побеждава.“