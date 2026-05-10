Милко Танкушев: Моята оценка е много добра

Старши треньорът на националния отбор по спортна гимнастика Милко Танкушев даде много добра оценка на представянето на тима на Световната купа във Варна.

Българските състезатели спечелиха два златни и два сребърни медала от турнира.

"Моята оценка е много добра. Може би, още ни се губи един медал, но да не бъдем чак такива максималисти. Поздравявам момчетата. Нашите момчета са и млади, сега добиват опит. Даниел е с този златен медал, страхотно представяне направи, както и двамата близнака, Йоан и Давид. Така че, бъдещето е пред тях", сподели той в интервю за БНТ.

За отбора предстои участие на Световната купа в Ташкент.

"Предстои ни пътуване за друга Световна купа в Ташкент, след една седмица. Надявам се там да добият още повече опит и да се представят още по-добре. Аз се радвам, че всички ще чуем българския химн още веднъж. Тези хора, които са в зала го заслужават с подкрепата си. Нека да се насладим и да чуем химна още веднъж", завърши наставникът.

