Енчо Керязов: Джиро д'Италия е прекрасен начин, да презентираме България пред света

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов е радостен от факта, че светът е видял да види България през погледа на Джиро д'Италия.

Според него страната е способна да домакинства още спортни събития от такъв ранг.

"Финалът бе изключително впечатляващ. Имаше много хора, което е много хора. Това е един прекрасен начин, да презентираме България пред света. Пожелавам още много такива събития. Сигурен съм, че ще предстоят", сподели той в интервю за БНТ.

Министърът силно се надява състезанието да послужи като реклама на България.

"Надявам се всеки град да е използвал максимално тази опция. Безценно е да покажеш своето населено място пред света. Имаме изключително голямо историческо наследства и богат фолклор", допълни Керязов.

