БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:10 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази

кипър очаква слаб туристически сезон заради войната близкия изток
Слушай новината

Опасенията за по-слаб туристическия сезон тази година в Кипър нарастват заради войната в Близкия изток. Има спад в броя на пристигащите летовници на острова през април и първите дни на май.

Липсата на туристи в кипърския курорт Агия Напа е очевиден. Въпреки температурата от 20 градуса, чистите плажове и ласкавото слънце летовници почти няма. За местния бизнес картината този май е различна от рекордните посещения миналата година по това време.

Сухан Самнидзе, мениджър за наем на яхти в Кипър: „По това време на годината обикновено хотелите и ресторантите са много пренаселени. Миналата година всички хотели бяха 100% резервирани. Сега, туристите са по-малко с 30-40%“.

Кметът на курортния град смята, че ситуацията в Близкия изток е причинила загуби, но и че туристите са осъзнали безопасността на Кипър.

Христос Занету, кмет на курорта Агия Напа: „Вярваме, че хората сега се доверяват на Агия Напа и Кипър като безопасна дестинация и изглежда, че интересът към резервациите започва да нараства“.

Почиващи в Кипър се наслаждават на красотата на острова, но и не забравят актуалното международно положение.

Клаус, турист от Германия: „Наистина ни харесва тук. За съжаление, глобалната ситуация, разбира се, е донякъде напрегната в момента и се надяваме, че мирът ще възтържествува възможно най-скоро“.

Пристигащите туристи през летищата в Кипър са намалели с 16% през април, сочи статтистиката, но през май полетите само от Обединеното кралство са с 92% капацитет.

#по-слаб #войната в Близкия изток #летен туристически сезон #Кипър

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
6
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
2
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Европа

Победоносният танц: Лекарят от "ТИСА" отново се превърна в сензация
Победоносният танц: Лекарят от "ТИСА" отново се превърна в сензация
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе
Чете се за: 03:00 мин.
Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието
Чете се за: 00:57 мин.
Огнена стихия: Пожар в радиоактивната зона на Чернобил Огнена стихия: Пожар в радиоактивната зона на Чернобил
Чете се за: 00:32 мин.
Евакуация на пътниците - круизният кораб трябва да пристигне край Тенерифе Евакуация на пътниците - круизният кораб трябва да пристигне край Тенерифе
Чете се за: 01:35 мин.
Путин: Войната с Украйна върви към своя край Путин: Войната с Украйна върви към своя край
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:10 мин.
Още
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
История с криле: щъркелът Антон прелетя хиляди километри до Украйна...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ