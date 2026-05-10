Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток

Опасенията за по-слаб туристическия сезон тази година в Кипър нарастват заради войната в Близкия изток. Има спад в броя на пристигащите летовници на острова през април и първите дни на май.

Липсата на туристи в кипърския курорт Агия Напа е очевиден. Въпреки температурата от 20 градуса, чистите плажове и ласкавото слънце летовници почти няма. За местния бизнес картината този май е различна от рекордните посещения миналата година по това време.

Сухан Самнидзе, мениджър за наем на яхти в Кипър: „По това време на годината обикновено хотелите и ресторантите са много пренаселени. Миналата година всички хотели бяха 100% резервирани. Сега, туристите са по-малко с 30-40%“.

Кметът на курортния град смята, че ситуацията в Близкия изток е причинила загуби, но и че туристите са осъзнали безопасността на Кипър.

Христос Занету, кмет на курорта Агия Напа: „Вярваме, че хората сега се доверяват на Агия Напа и Кипър като безопасна дестинация и изглежда, че интересът към резервациите започва да нараства“.

Почиващи в Кипър се наслаждават на красотата на острова, но и не забравят актуалното международно положение.

Клаус, турист от Германия: „Наистина ни харесва тук. За съжаление, глобалната ситуация, разбира се, е донякъде напрегната в момента и се надяваме, че мирът ще възтържествува възможно най-скоро“.

Пристигащите туристи през летищата в Кипър са намалели с 16% през април, сочи статтистиката, но през май полетите само от Обединеното кралство са с 92% капацитет.