Филип Янев: Основната ни цел е трупане на опит, младите момичета се представиха достойно

Треньорът на Валентина Георгиева – Филип Янев, даде своята оценка за представянето на българския женски отбор на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, където страната ни участва без една от водещите си състезателки.

Представянето е горе-долу добро. Всички виждаме, че Валентина я няма. Другите момичета са млади и за първи път играят при жените. Те се представиха доста добре. Основната цел на тези състезания е да трупат опит и сигурност“, заяви Янев.

Специалистът коментира и състоянието на Георгиева, която пропусна надпреварата заради сериозни травми и претърпени операции.

„Тя се възстановява от две операции. Докторите са доволни от развитието ѝ. Кръстната връзка е оперирана успешно, а операцията на кръста е съвсем скоро – преди около месец. В момента е ограничена в движенията и трябва много да се пази, за да няма усложнения“, обясни наставникът.

Янев подчерта, че въпреки отсъствието на водещата състезателка, младите гимнастички са показали характер и потенциал.

„Повечето от момичетата са без сериозен международен опит. За тях това беше важен тест. Видяхме, че издържат на напрежението и могат да се развиват в правилната посока“, допълни той.

Треньорът обърна внимание и на представянето на Цветомира Начова, която също дебютира на подобен форум.

„Тя е сред най-младите и с най-малко опит. Въпреки това се справи добре, особено на греда – един от най-трудните уреди. Показа стабилност и получи добра оценка за нивото си“, каза още Янев.

Според него участието във Варна е ценна стъпка в развитието на отбора, а завръщането на Валентина Георгиева ще даде допълнителна увереност на състава в бъдеще.