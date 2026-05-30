Йоана Илиева: Пожелавам си световна титла и медал на европейско първенство

Фехтовачката Йоана Илиева има големи амбиции за предстоящите турнири по фехтовка.

Най-добрата българска фехтовачка триумфира на сабя при жените на Държавното първенство.

"Днес бях приела, че друго, освен първото място ще бъде срамно за мен, но с треньора ми бяхме говорили, по-скоро да настроим играта за европейското. Пожелавам си световна титла и медал на европейско първенство, тъй като все още при жените нямам. Аз се чувствам готова, даже съм готова още утре да застанем да играем", сподели тя в интервю за БНТ.

Европейското първенство ще се проведе след три седмици в Антони, Франция, а шампионатът на планетата е в края на юли в Хонконг.

