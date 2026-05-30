Енчо Керязов: Много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години

Тимът на Беларус е отборен шампион в първия ден на международния турнир за кадети и юноши Рамус София Оупън. Надпреварата приключва в неделя, 31 май.

Над хиляда състезатели от 40 държави се включат в турнира в "АСИКС Арена" в столицата. Освен с българските успехи, федерацията ни по таекуондо може да се гордее и с масовия характер на събитията, които организира в последните години, смята министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който беше специален гост на откриването.

"Оценката е красноречива. Това признание, което Българска федерация по таекуондо е заслужила пред Световната федерация по таекуондо, мисля, че красноречиво да говори за техните успехи през последните години. Нас лично много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години", сподели той в интервю за БНТ.

