Андрей Андреев в предаването "Аз съм"

Чете се за: 01:52 мин.
Той е на 11 години и тренира карате киокушин в Спортен клуб "ИЧИ ГЕКИ Варна"

Андрей Андреев е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Той е на 11 години и тренира карате киокушин в Спортен клуб "ИЧИ ГЕКИ Варна" с треньор шихан Емил Костов.

Имах един приятел в детската градина. Той тренираше карате и баща ми ме записа. Бях на осем години, когато започнах да тренирам, други спортове не съм тренирал преди това. Този спорт ме прави щастлив и се уча на възпитание към по-големите хора. Работя с треньори Богомил Костов и Емил Костов. Ролята на треньорите е много важна, защото те ни подготвят. Шихан Емил Костов ми помага с това да покажа нови техники и как да ги използвам на състезания“, споделя младият талант за своя път.

Той разказва и за това как му помага спортът относно дисциплината.

Много ми помага. Трябва да се държим прилично с големите и така ние се държим прилично с останалите. Бих казал, че съм по-добър в кумитето. В ката се биеш с въображаем противник, като правиш определени движения. В кумите се биеш директно с противник. Катата се учи лесно, но е много трудно да я изчистиш, защото трябва да правиш супер малко неща, които да са перфектни“, разказва още Андреев за спецификите на киокушин каратето.

Повече от епизода с Андрей Андреев можете да видите във видеото!

Всички предавания ще откриете и в YouTube канала на БНТ!

