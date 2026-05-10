Димитър Илиев: Когато имаме голяма цел в България можем да бъдем единни, да работим като един юмрук, пример за това е Джирото

Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Бившият служебен министър на младежта и спорта коментира мащаба на състезанието и реакциите, които предизвика изобщо историческото домакинство на България.

Бившият служебен министър на младежта и спорта Димитър Илиев бе на старта на третия етап на Джиро д'Италия в Пловдив и коментира мащаба на състезанието и реакциите, които предизвика изобщо историческото домакинство на България.

"Аз съм изключително положително изненадан от българската публика. Това, което успях да видя е, че буквално всички градове са заляти с хора, да насърчават състезателите, да ги подкрепят. Истинско удоволствие беше вчера да гледам, с изключение на падането, разбира се, което беше ужасно тежко. Но като публика, като подкрепа, просто хората се наслаждават изключително много. Днес е третият ден, аз искам да използвам случая да поканя всеки, който е решил да го прекара вкъщи деня, да излезне с децата. Да ги запалим децата по спорта, защото наистина това, което в момента се случва, никога до сега не е било в България толкова голямо спортно събитие", заяви Илиев пред БНТ.

"България по принцип е спортна нация и всяко голямо спортно събитие е подкрепено и насърчавано. Това, което вчера аз видях по БНТ 3, защото там гледах състезанието, беше изключително впечатляващо и съм благодарен на всички хора. И ако искаме да бъдем здрави, ако искаме да даваме по-малко пари за лекарства и за болести, трябва да се научим да спортуваме. Много е важно още от ранна детска възраст тези навици да бъдат изградени в децата. Родителите имат точно този ангажимент. Да им покажем с нашия пример, с това, че ние спортуваме, да бъдат и те въвлечени в спорта. Ще бъдем много по-здрави и психически и физически", добави той.

Димитър Илиев се спря и на организацията на Джирото от българска страна и подчерта работата в екип, за да се случи това домакинство.

"Буквално всички ангажименти минаха през мен в Министерството на младежта и спорта. Договорът беше изключително сложен, много тежък договор. В крайна сметка обаче, аз се радвам, че благодарение на всички въвлечени, това са кметове на общини, това са техните екипи, това са министерства, това са полиция, това са хора, които работят на терен, просто изключително, изключително обединени хора, за пореден път се убеждавам, че когато имаме голяма цел в България можем да бъдем единни. Можем да работим като един юмрук и да свършим добре работата. И пример за това е Джирото", добави бившият служебен министър на младежта и спорта.

