Евертон Бала: Феновете бяха зад нас във всеки мач

Те напълно заслужават това, заяви един от лидерите на Левски след награждаването с титлата.
Евртон Бала не спести своите емоции след награждаването на Левски за спечелената титла в Първа лига. Бразилецът, който бе сред ключовите фигури за триумфа на „сините“, отчете подкрепата от страна на феновете през целия сезон.
Пред БНТ 3 крилото направи лаконичен коментар.
„Много съм благодарен и щастлив. Феновете бяха зад нас във всеки мач и заслужават напълно това, което се случва. Само Левски“, заяви щастливо Бала.
