Евертон Бала: Феновете бяха зад нас във всеки мач

Евртон Бала не спести своите емоции след награждаването на Левски за спечелената титла в Първа лига. Бразилецът, който бе сред ключовите фигури за триумфа на „сините“, отчете подкрепата от страна на феновете през целия сезон.

Пред БНТ 3 крилото направи лаконичен коментар.

„Много съм благодарен и щастлив. Феновете бяха зад нас във всеки мач и заслужават напълно това, което се случва. Само Левски“, заяви щастливо Бала.

