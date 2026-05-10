Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

Новият министър очерта приоритетите си, повече активни деца, по-добра спортна база и ефективно управление на средствата

Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов даде първото си голямо телевизионно интервю в предаването "Арена спорт“, в което очерта основните насоки в работата си и ключовите предизвикателства пред българския спорт.

Само 48 часа след поемането на поста, Керязов подчерта, че е наясно с отговорността, която носи, и заяви, че приоритет ще бъдат децата и масовият спорт.

"Изключително съм развълнуван, защото много ясно си давам сметка за голямата отговорност. Фокусът ще бъде върху повече спортуващи деца, активна младеж в училище и равнопоставеност на физическото възпитание с останалите предмети. Елитният спорт също е важен – той е визитката на България и гордостта на нацията“, заяви министърът.

По отношение на състоянието на спортната инфраструктура той призна, че има нужда от сериозни подобрения, но подчерта, че не трябва да се прави разделение между масов и професионален спорт.

"Спортната база трябва да се подобри – както за децата, така и за елитните състезатели. Те са взаимно свързани – няма как да имаме силен елитен спорт без подрастващи, както и обратното – децата имат нужда от вдъхновение“, коментира Керязов.

Министърът акцентира и върху необходимостта от по-ефективно управление на финансовите ресурси в спорта, като постави резултатите като водещ критерий.

"Трябва много ясно да се види къде отиват средствата и да се изискват конкретни резултати. Не говорим първо за увеличаване на бюджета, а за по-добро управление на наличните средства“, подчерта той.

Керязов заяви готовност за диалог с всички заинтересовани страни, включително федерации, експерти и представители на бизнеса, като не изключи възможността да се използват вече разработени идеи за реформи.

"Всеки, който има конкретни предложения и работещи решения, е добре дошъл. В България има много специалисти и ние ще търсим тяхното мнение“, допълни министърът.

В интервюто бе засегната и темата за напрежението в някои спортни федерации. Керязов бе категоричен, че конфликтите трябва да бъдат решавани чрез диалог в името на спортистите.

"Трябва да се загърбят личните конфликти. Тези проблеми влияят директно върху състезателите, а това не бива да се допуска“, заяви той.

Министърът коментира и домакинството на България на етапи от Джиро д’Италия, определяйки събитието като изключително важно за имиджа на страната.

"Това е огромна реклама за България. Трябва да показваме, че можем да организираме събития от световен ранг. Това носи както престиж, така и икономически ползи“, каза Керязов.

В заключение той подчерта, че успехът в спорта изисква обединение на институции, общество и спортни организации.

"Здрави деца означава силна България. Това трябва да бъде обща кауза“, завърши новият министър.

Цялото интервю на Павела Апостолова с Енчо Керязов можете да гледате във видеото!

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
София под блокада заради финала на Джиро д'Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
Станислав Ангелов: Тази титла е изстрадана и затова е толкова ценна за Левски
Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването
Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието
