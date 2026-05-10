Всичко за титлата на Левски и старта на третия етап на Джиро д'Италия в "Арена спорт"

След награждаването на Левски с шампионската титла - специален гост в студиото Станислав Ангелов.

На живо показхаме и началото на третия етап на Giro d'Italia от Пловдив до София.

Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов даде първото си голямо телевизионно интервю в предаването "Арена спорт“, в което очерта основните насоки в работата си и ключовите предизвикателства пред българския спорт.

Ексклузивно интервю с бразилската футболна звезда Роберто Карлош.

За "Арена спорт" говори и либерото на волейболния национален отбор и на Левски Дамян Колев.

