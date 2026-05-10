Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването

На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас, управляващите са със заявка да оповестят още утре част от мерките, които предвиждат за овладяване на високите цени. Какво включват те и как опозицията ще се включи в процеса?

От „Прогресивна България“ потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание още утре. Явор Гечев от "Прогресивна България" заяви, че залагат на опита от западните държави - ще вдигнат двойно по-високо санкциите по Закона за защита на потребителите. Явор Гечев заяви още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. Вчера премиерът Румен Радев каза, че има големи дупки в бюджета. Явор Гечев заяви, че големи са скритите течове в Министерството на земеделието, а и не само. По думите му финансовото състояние на държавата не е добро.

Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България": "По отношение на Закона за защита на конкуренцията, ще бъдат дописани нелоялни търговски практики, включително добри примери от други държави, които прилагат такъв тип инструменти. Ще вдигнем санкциите, защото нашето усещане е, че Закона за еврото, където са санкциите не работят достатъчно добре и ще продължим редица от мерките да продължат да действат след въвеждане на Закона за еврото."

Опозицията обаче е скептична по отношение на мерките. От "Продължаваме промяната" и "Възраждане" заявиха, че биха подкрепили всяка една добра практика.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Очакваме да внесат бюджет с огромен дефицит и с допълнителни дългове. И виждаме, че търсят, както се казва, под вола теле, за да оправдаят внасянето на такъв бюджет. Как ще се борят с високите цени? Вие си спомните, по време на предизборната кампания, те казаха, че ще намалят цените, с което спечелиха доверието на хората. И вчера Румен Радев, влизайки в Министерски съвет, обърна палачинката. Каза, че те няма да намаляват цените. Щели да търсят възможност за намаляване на тренда на увеличаване на цените? А защо Румен Радев това не го каза по време на предизборната кампания?