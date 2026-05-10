Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените

Потребителската кошница поскъпва и достига 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.



Най-сериозно увеличение има при зеленчуците. Морковите поскъпват с над 23 процента, краставиците - с близо 18. На по-високи цени са ябълките и пилешкото.



На другия полюс са лукът и зелените чушки, които поевтиняват съответно с близо десет процента и с над 6 на сто. На по-ниски цени са оризът и портокалите.



Сериозна остава разликата в цените на продуктите в различните градове. Сиренето и кашкавалът например са най-евтини в Добрич и най-скъпи в Пловдив. Каймата е най-евтина в Благоевград, а най-скъпа в Силистра.