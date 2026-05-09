Путин: Войната с Украйна върви към своя край

Руският президент Владимир Путин заяви пред репортери, че по негово мнение се върви към привършване на конфликта в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пък каза, че е готов да се срещне с Путин за преговори в трета страна. Това се случва на фона на тридневно примирие, постигнато с посредничеството на Вашингтон. В Москва се проведе скромен парад по случай Деня на победата. За първи път от над 20 години по Червения площад преминаха само военнослужещи, техника нямаше.

В Украйна честваха Деня на Европа. Президента Володимир Зеленски заяви, че страната активно се подготвя за присъединяване към Европейския съюз.