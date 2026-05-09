БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с...
Чете се за: 01:55 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските...
Чете се за: 11:02 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия:...
Чете се за: 01:42 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил...
Чете се за: 03:35 мин.
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В памет на Ани и Явор: Симулации на катастрофи показаха колко крехък е животът на пътя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
В памет на Ани и Явор: Симулации на катастрофи показаха колко крехък е животът на пътя
Слушай новината

Симулации на челен удар и преобръщане на автомобил показаха риска при катастрофа. Те се проведоха, за да напомнят за Ани и Явор, които загубиха живота си, блъснати на пешеходна пътека.

Паметта за Ани и Явор продължава да живее в каузата за пътната безопасност. Близките им напомнят на шофьорите, че автомобилът може да причинява смърт, а отговорността на пътя се възпитава от най-ранна детска възраст.

Десислава Малчева, майка на Ани: "Като фондация, която носи техните имена и тяхната памет, решихме този път да направим събитие, което да напомни колко крехък е животът. Събитие, което е посветено не само на паметта, посветено е на нашата грижа към живота. Така че хората да осъзнаят колко е важно правилното обезопасяване в автомобила и да осъзнаем, че всяко наше решение на пътя всъщност е важно, за да пазим хората около нас. Превенцията започва от най-ранна детска възраст и ние трябва да научим децата да се пазят, но основното, което пък е важно, ние като родители да бъдем добрият пример."

Силен удар само при 7 км/ч. Такова усещане в контролирана среда дава симулаторът за челен удар. Втората демонстрация показа какво чувстваме, когато автомобилът ни се преобръща на 360 градуса.

Мартин: "Усещането е неприятно, когато се обърнеш с главата надолу, дори и когато очакваш. Необичайно е, когато кръвта нахлува в главата ти и усещането е много странно, когато коланът притиска гърдите и торса. Разбираме обаче, че коланът всъщност работи и че поддържа тялото, когато съм с главата надолу."

Какво е да седнеш зад волана пил? Това разбраха онези, които си сложиха очила, симулиращи виждането с 1,2 промила алкохол.

Димитър Витанов: "Изключително безразсъдно и намалява много реакцията, която може да имаме в ситуация, в която трябва да се реагира много бързо."

"Шофирай със сърце и разум - животът е безценен" беше призивът на днешните симулации, а целта на организаторите - хората да усетят риска на пътя, дори и при ниска скорост.

По темата работи стажант-репортер Яна Тодорова

#Явор #Ани #симулации #катастрофи

Последвайте ни

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
2
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
3
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
4
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ за наследството на Елвис Пресли
5
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Общество

Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората, синдикатите и Фискалния съвет?
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората, синдикатите и Фискалния съвет?
Министър Абровски: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция Министър Абровски: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция
Чете се за: 01:52 мин.
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
Чете се за: 06:07 мин.
Празник на баницата: Близо 100 участници показаха кулинарни умения в с. Баница (СНИМКИ) Празник на баницата: Близо 100 участници показаха кулинарни умения в с. Баница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:35 мин.
В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ) В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.
Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората,...
Чете се за: 04:42 мин.
Общество
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Скромен парад за Деня на победата в Москва, Украйна чества Деня на...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ