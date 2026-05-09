В памет на Ани и Явор: Симулации на катастрофи показаха колко крехък е животът на пътя

Симулации на челен удар и преобръщане на автомобил показаха риска при катастрофа. Те се проведоха, за да напомнят за Ани и Явор, които загубиха живота си, блъснати на пешеходна пътека.

Паметта за Ани и Явор продължава да живее в каузата за пътната безопасност. Близките им напомнят на шофьорите, че автомобилът може да причинява смърт, а отговорността на пътя се възпитава от най-ранна детска възраст.

Десислава Малчева, майка на Ани: "Като фондация, която носи техните имена и тяхната памет, решихме този път да направим събитие, което да напомни колко крехък е животът. Събитие, което е посветено не само на паметта, посветено е на нашата грижа към живота. Така че хората да осъзнаят колко е важно правилното обезопасяване в автомобила и да осъзнаем, че всяко наше решение на пътя всъщност е важно, за да пазим хората около нас. Превенцията започва от най-ранна детска възраст и ние трябва да научим децата да се пазят, но основното, което пък е важно, ние като родители да бъдем добрият пример."

Силен удар само при 7 км/ч. Такова усещане в контролирана среда дава симулаторът за челен удар. Втората демонстрация показа какво чувстваме, когато автомобилът ни се преобръща на 360 градуса.

Мартин: "Усещането е неприятно, когато се обърнеш с главата надолу, дори и когато очакваш. Необичайно е, когато кръвта нахлува в главата ти и усещането е много странно, когато коланът притиска гърдите и торса. Разбираме обаче, че коланът всъщност работи и че поддържа тялото, когато съм с главата надолу."

Какво е да седнеш зад волана пил? Това разбраха онези, които си сложиха очила, симулиращи виждането с 1,2 промила алкохол.

Димитър Витанов: "Изключително безразсъдно и намалява много реакцията, която може да имаме в ситуация, в която трябва да се реагира много бързо."

"Шофирай със сърце и разум - животът е безценен" беше призивът на днешните симулации, а целта на организаторите - хората да усетят риска на пътя, дори и при ниска скорост.

