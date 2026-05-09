Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария в парламента в Будапеща. Това става след убедителната му победа на парламентарните избори на 12 април, сложила край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан.

Дясноцентристът Мадяр обеща промяна на системата. Партията му „ТИСА“ има конституционно мнозинство. Това ще му позволи да отмени реформите, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията в Унгария.

45-годишният юрист обеща да сложи край на корупцията и да възстанови отношенията с Европейския съюз. След клетвата Мадяр приветства хилядите граждани, събрали се пред парламента. Новият унгарски премиер се стреми да постигне споразумение с лидерите на Евросъюза за деблокиране на спряното европейско финансиране до 25 май.