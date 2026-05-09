БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските...
Чете се за: 11:02 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия:...
Чете се за: 01:42 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил...
Чете се за: 03:35 мин.
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилиян Петров: Искам да покажа на хората, че има надежда

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Бившият капитан на България говори за каузата зад благотворителния двубой в Бургас и за битката с онкологичните заболявания

стилиян петров искам покажа хората надежда
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стадион "Лазур“ в Бургас отново ще се превърне в сцена на съпричастността и надеждата. На 6 юни второто издание на благотворителния мач на фондацията на Стилиян Петров ще събере футболни легенди и известни личности в подкрепа на хората с онкологични заболявания.

В интервю за предаването „Говори сега“ по БНТ бившият национал разказа за личната си мотивация и за смисъла на инициативата, която обединява спортната общност и обществото.

"Надежда за живот – това е най-простото и най-важното. Това е живот, който понякога подминаваме с лека ръка. Аз имах възможността да се боря за моя живот и знам колко е трудно – през какви препятствия минаваш като човек и като семейство“, сподели Петров.

Той подчерта, че каузата не е само финансова, а преди всичко човешка.

"Не всеки търси пари. Много хора имат нужда от морална подкрепа, от съвет, от това някой да бъде част от техния път. Понякога говориш със семейство, чието дете се бори за живота си и има нужда от огромна сума за кратко време – много е трудно дори да намериш правилните думи. Когато преминах през лечението, получих подкрепа от милиони хора. Но има семейства, които се борят сами – това е най-трудното. Искам да им покажа, че е възможно. Няма да е лесно, но има надежда.“

Сред имената, които ще се включат в благотворителния двубой, са Мартин Камбуров, Валери Божинов, Емил Кременлиев и волейболната легенда Теодор Салпаров, като Петров подчерта, че каузата обединява хора от различни спортове.

„Каузата е това, което ни събира. Всички знаем колко е важно да помогнем и да бъдем съпричастни с хората, които се борят с онкологични заболявания. Искаме да покажем, че не са сами“, каза още той.

Бившият капитан на националния отбор говори и за личната си мотивация, преминала през най-тежките моменти в живота му.

„Когато ме диагностицираха, животът ми се обърна. Тогава разбрах какво е най-ценното – да бъдеш баща, съпруг, да се събудиш сутрин. Имало е моменти, в които не знаех дали ще има утре за мен. Това ме мотивира да не се предавам и да давам надежда на другите. Елате и дайте надежда. Нека покажем, че сме заедно и че можем да помогнем. Дори да не сте на стадиона, можете да бъдете част от каузата.“

Благотворителният мач ще бъде излъчен пряко по БНТ 3, като средствата от събитието ще бъдат насочени към подпомагане на хора в нужда, включително и на бившите национали Петър Хубчев и Любослав Пенев.

Вижте цялото интервю с легендарния полузащитник във видеото!

#"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров" #Стилиян Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
2
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
3
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
4
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ за наследството на Елвис Пресли
5
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Специално за БНТ

Йонас Вингегор: Джиро д‘Италия е тежко състезание, ще бъде невероятно да го спечеля
Йонас Вингегор: Джиро д‘Италия е тежко състезание, ще бъде невероятно да го спечеля
Джулио Пелицари: Отборът ни е силен и трябва да останем спокойни Джулио Пелицари: Отборът ни е силен и трябва да останем спокойни
Чете се за: 00:55 мин.
Пол Мание: Надявам се да се насладя на розовото трико Пол Мание: Надявам се да се насладя на розовото трико
Чете се за: 00:47 мин.
Мая Пенева спечели приза „Мария Петрова“ Мая Пенева спечели приза „Мария Петрова“
Чете се за: 01:32 мин.
Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия
Чете се за: 00:55 мин.
Димитър Николов: Джиро д'Италия е празник на спорта Димитър Николов: Джиро д'Италия е празник на спорта
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ