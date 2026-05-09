Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама

Гърция реши да ограничи броя на стаите, които се дават под наем, за да овладее цените на дългосрочните наеми, както и на продажбата на жилища. У нас от 20 май влиза в сила строг европейски регламент, който слага край на сивия сектор в Airbnb и Booking. Краткосрочните наеми вече изискват задължителна регистрация и автоматичен обмен на данни с НАП. Очакванията са за поскъпване с 15%. Това ли ще е единственото движение на цените на имотния пазар?

Имотите ще спрат да се купуват, когато българинът не може да си позволи елементарни нужди и стоки, прогнозира в предаването "Говори сега" по БНТ брокерът Димитър Калайджиев.

"И според мен първите неща, които ще пострадат, са ресторантите, защото за какво ходиш на ресторант, като не можеш да си платиш тока. И следващото, което ще пострада, са имотите в България, защото това е стока, която не е от първа необходимост."

Калайджиев обясни по какъв начин отдаването на наеми, Airbnb, квартирите, както и другите наеми влияят върху цената на имотите.

"Аз искам да тръгна малко по-далече с Airbnb-то. Всичко тръгва с добри намерения в началото. Airbnb беше, така и Booking, но Airbnb най-вече. Като платформа тръгна с добри намерения. Едва ли не баба ти да даде свободната стая, в която живее — има голям апартамент, може да те покани, да ти го отдаде, ти да се почувстваш като у дома си в жилище, което така или иначе се ползва, и да получиш много по-ниска услуга, а да се почувстваш у дома някъде в местната култура на някоя държава. Това беше първоначалната идея на Airbnb. Обаче и това, като всичко останало, се превърна в един луксозен сегмент, който дори надминава — все повече виждам — хотелските услуги са на сходни или дори по-ниски цени от Airbnb, защото било Airbnb-то на топ локации. Добре де, окей, на топ локация, аз пък искам да съм, примерно, в хотел, където ще имам закуска, паркинг и т.н."

Калайджиев предупреди хората да бъдат внимателни, ако изчисляват възвръщане на инвестицията при покупка на имот чрез краткосрочно отдаване под наем.

"Airbnb, тъй като прерасна в бизнес, в началото беше романтично, сега се е превърнало в бизнес и всеки започва да купува имоти с цел краткосрочно отдаване. В България това през последните една–две години се намали, защото цените толкова скочиха, че дори през краткосрочно отдаване не излиза сметката като доходност. Но все още има хора, които се лъжат и си казват: „Чакай да видя колко ще взимам нощувки — добре, окей, около 6,5% доходност, това е супер“. Моля ви се, хора, не смятайте така. Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване. Това е измама, това е лъжа. Ако днес смяташ през краткосрочното отдаване, утре, ако не се получи сметката и трябва да отдаваш дългосрочно, ще паднеш на 2% доходност — това не ти покрива инфлацията."

Поскъпването на краткосрочното отдаване под наем влияе като цяло на пазара на имоти.

"Да, разбира се, че това вдига цените, защото това е част от играта. Когато един човек е продавач на имот в стара София — защото тя се търси за подобно нещо — там, където софиянци не искат да живеят — между Витошка и Централна гара, Женския пазар. Това е район, който местното население избягва, но хората, ползващи Airbnb и Booking, много обичат този район, защото е културно-исторически и е близо до центъра. Въпросът е, че там има много Airbnb-та и дори ако преди 3–4 години бяхте там да купите имот, цените бяха много евтини, защото районът беше непредпочитан. Но този район, тъй като става Airbnb район и район за краткосрочно отдаване, цените станаха толкова високи, че въпреки че е непредпочитан от 99% от местното население, заради краткосрочното отдаване продавачите вече продават скъпо. Ето един принцип как се вдига цената."

Калайджиев посочи, че вече двустайните апартаменти в София се отдават под наем дългосрочно средно за 500 евро на месец.

"За тристаен минава над 800–900 евро, даже до 1000. Според мен наемите доста изоставаха последните години, но сега догонват. Затова е толкова голяма ножицата между доходността при покупка на имот — около 3%, което е много ниско. И стигне ли пазарът до такава доходност, се налага корекция. Корекцията започва с намаляване на покупките, после хората минават към наеми и наемите започват да догонват цените."

