Давид Иванов след златото от Варна: Радост! Успях да си свърша работата така, както исках

Шампионът на кон с гривни от Световната купа във Варна Давид Иванов не скри емоциите си след триумфа и определи представянето си като източник на радост и облекчение.

"Радост. Просто радост. И също така облекчение, защото това съчетание в тренировките го играя толкова много пъти. На състезание винаги е по-трудно – има хора, има напрежение. Радвам се, че успях да си свърша работата така, както исках“, заяви 18-годишният българин.

Той призна, че не е знаел каква оценка ще получи, но е бил удовлетворен още след изпълнението си.

Иванов коментира и факта, че е излязъл на уреда след един от най-големите в спорта - британеца Макс Уитлок.

"За мен това не прави голяма разлика. Тренирам с него и го виждам като съотборник. Помагаме си. Даже ми стана тъжно, че той падна, защото исках и двамата да си изиграем съчетанията както трябва“, добави българинът.

Младият гимнастик отказа да приеме ролята на лидер в националния отбор въпреки втория си успех в сериите.

"Не искам да съм лидер. Искам да сме колектив и всеки да си върши работата. Най-важното е да си помагаме като отбор“, подчерта той.

По отношение на следващите си цели Иванов разкри, че ще се готви за предстоящи състезания, включително националния шампионат и европейското първенство.

"Имам малко време до следващите състезания. Стремим се към европейското, където много искам да покажа на какво съм способен“, каза още шампионът.

