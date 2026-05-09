18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Гилермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
ЗАПАЗЕНИ

Давид Иванов след златото от Варна: Радост! Успях да си свърша работата така, както исках

18-годишният гимнастик призна, че състезанието е по-трудно от тренировките и сподели амбициите си за европейското първенство

Шампионът на кон с гривни от Световната купа във Варна Давид Иванов не скри емоциите си след триумфа и определи представянето си като източник на радост и облекчение.

"Радост. Просто радост. И също така облекчение, защото това съчетание в тренировките го играя толкова много пъти. На състезание винаги е по-трудно – има хора, има напрежение. Радвам се, че успях да си свърша работата така, както исках“, заяви 18-годишният българин.

Той призна, че не е знаел каква оценка ще получи, но е бил удовлетворен още след изпълнението си.

Иванов коментира и факта, че е излязъл на уреда след един от най-големите в спорта - британеца Макс Уитлок.

"За мен това не прави голяма разлика. Тренирам с него и го виждам като съотборник. Помагаме си. Даже ми стана тъжно, че той падна, защото исках и двамата да си изиграем съчетанията както трябва“, добави българинът.

Младият гимнастик отказа да приеме ролята на лидер в националния отбор въпреки втория си успех в сериите.

"Не искам да съм лидер. Искам да сме колектив и всеки да си върши работата. Най-важното е да си помагаме като отбор“, подчерта той.

По отношение на следващите си цели Иванов разкри, че ще се готви за предстоящи състезания, включително националния шампионат и европейското първенство.

"Имам малко време до следващите състезания. Стремим се към европейското, където много искам да покажа на какво съм способен“, каза още шампионът.

Вижте цялото му интервю пред пратеника на БНТ Константин Джаркин във видеото!

