БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
града прозвуча химнът европа софия посрещна празника велошествие снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Точно на обяд в 30 града на страната в чест на Деня на Европа прозвуча "Одата на радостта". В столицата се проведе и велопоход за празника, вдъхновен от Джиро д'Италия. В него се влючиха кметът на столицата, посланиците на държавите от Европейския съюз у нас, граждани и любители на колоезденето.

В Деня на Европа сборното място беше площадът пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Стотици дойдоха с велосипеди, за да отбележат 9 май като празник на Европа и да го свържат с "Джирото", което ще финишира утре в столицата.

Васил Терзиев, кмет на София: "Имаме късмета и Денят на Европа да съвпада с тази инициатива и с това, че Giro d'Italia идва в София. Още един празник за нашия град."

Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на ЕК в България: "Показваме всъщност какво Европа ни дава - дава ни свободата, свободата да постигаме мечтите си, да работим, да пътуваме, да бъдем себе си."

Н.п. Марчело Апичела, посланик на Италия в България: "Днес честваме Европа, Денят на Европа. Ние вярваме, че Джирото, спортът, споделят същите ценности, каквито има в Европа."

Снимки: БТА

Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България: "Мисля, че досега не сме виждали толкова хубаво събитие тук, посветено на 9 май."

Жером Кел, френско посолство в България: "Това е добър повод да празнуваме целият континент, да честваме нашето обединение и нашето разнообразие."

"Европейският съюз смятам, че ни дава много, допринася за развиването на всяка една страна и общия съюз като цяло."

Колоездачите потеглиха по софийските улици към парка на НДК, където вече беше посторено "Европейско селище" - информационни щандове, където хората можеха да се срещнат с представители на европейските институции и европейските държави и дори да опитат от кухнята им.



#Одата на радостта #София #велошествие #Денят на Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
1
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
2
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
3
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
4
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
5
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
6
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Общество

Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас
Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас
Русе отбеляза Деня на Европа с „Одата на радостта“, събития и светлинна инсталация Русе отбеляза Деня на Европа с „Одата на радостта“, събития и светлинна инсталация
Чете се за: 01:45 мин.
Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на Лили Иванова Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на Лили Иванова
Чете се за: 00:27 мин.
Денят на победата: Шествие на Безсмъртния полк в София Денят на победата: Шествие на Безсмъртния полк в София
Чете се за: 00:42 мин.
Велопоход в столицата за Деня на Европа и Джиро д'Италия Велопоход в столицата за Деня на Европа и Джиро д'Италия
Чете се за: 01:30 мин.
Какво е качеството на млечните продукти у нас? Какво е качеството на млечните продукти у нас?
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Денят на Европа: 76 години европейско единство
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Тридневно примирие между Русия и Украйна за Деня на победата,...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ