В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)

Точно на обяд в 30 града на страната в чест на Деня на Европа прозвуча "Одата на радостта". В столицата се проведе и велопоход за празника, вдъхновен от Джиро д'Италия. В него се влючиха кметът на столицата, посланиците на държавите от Европейския съюз у нас, граждани и любители на колоезденето.

В Деня на Европа сборното място беше площадът пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Стотици дойдоха с велосипеди, за да отбележат 9 май като празник на Европа и да го свържат с "Джирото", което ще финишира утре в столицата.

Васил Терзиев, кмет на София: "Имаме късмета и Денят на Европа да съвпада с тази инициатива и с това, че Giro d'Italia идва в София. Още един празник за нашия град."

Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на ЕК в България: "Показваме всъщност какво Европа ни дава - дава ни свободата, свободата да постигаме мечтите си, да работим, да пътуваме, да бъдем себе си." Н.п. Марчело Апичела, посланик на Италия в България: "Днес честваме Европа, Денят на Европа. Ние вярваме, че Джирото, спортът, споделят същите ценности, каквито има в Европа."

Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България: "Мисля, че досега не сме виждали толкова хубаво събитие тук, посветено на 9 май." Жером Кел, френско посолство в България: "Това е добър повод да празнуваме целият континент, да честваме нашето обединение и нашето разнообразие."

"Европейският съюз смятам, че ни дава много, допринася за развиването на всяка една страна и общия съюз като цяло."

Колоездачите потеглиха по софийските улици към парка на НДК, където вече беше посторено "Европейско селище" - информационни щандове, където хората можеха да се срещнат с представители на европейските институции и европейските държави и дори да опитат от кухнята им.





