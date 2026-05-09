Русе отбеляза Деня на Европа с „Одата на радостта“, събития и светлинна инсталация

„Одата на радостта“ в изпълнение на духови оркестри прозвуча в 12:00 часа на обяд в няколко града в страната. Една от локациите беше Русе, откъдето включваме Ралица Маринова.

„Одата на радостта“ е в изпълнение на Общинския духов оркестър. Поводът за музикалното изпълнение е Денят на Европа, който се отбелязва на 9 май. По думите на кореспондента, именно на тази дата през 1950 година е подписана декларацията на Робер Шуман, с която се поставят основите на Европейския съюз.

Русе отбелязва празника със специално събитие под надслов „Европа в града – едно вдъхновяващо пътешествие“. Инициативата е посветена на европейската идентичност, културното многообразие и мястото на европейските ценности в ежедневието.

Организаторите – Община Русе и Европа Директно – са подготвили разнообразна програма с дискусии, активности и възможности за гражданско участие. Посетителите могат да се включат в открит разговор за ролята на Европа в съвременното общество, както и да участват в интерактивна викторина с въпроси за Европейския съюз.

Специална програма е предвидена и за децата.

В регионалната библиотека от 12:15 до 13:15 часа ще се проведе „Приказка за Европа“. Малките участници ще се потопят във вълшебна европейска приказка, ще пътуват из различни държави чрез игри и загадки, ще редят пъзели, ще откриват символи и ще творят и рисуват.

Вечерта Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо в знак на почит към Деня на Европа.