Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
ЗАПАЗЕНИ

Русе отбеляза Деня на Европа с „Одата на радостта“, събития и светлинна инсталация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
„Одата на радостта“ в изпълнение на духови оркестри прозвуча в 12:00 часа на обяд в няколко града в страната. Една от локациите беше Русе, откъдето включваме Ралица Маринова.

„Одата на радостта“ е в изпълнение на Общинския духов оркестър. Поводът за музикалното изпълнение е Денят на Европа, който се отбелязва на 9 май. По думите на кореспондента, именно на тази дата през 1950 година е подписана декларацията на Робер Шуман, с която се поставят основите на Европейския съюз.

Русе отбелязва празника със специално събитие под надслов „Европа в града – едно вдъхновяващо пътешествие“. Инициативата е посветена на европейската идентичност, културното многообразие и мястото на европейските ценности в ежедневието.

Организаторите – Община Русе и Европа Директно – са подготвили разнообразна програма с дискусии, активности и възможности за гражданско участие. Посетителите могат да се включат в открит разговор за ролята на Европа в съвременното общество, както и да участват в интерактивна викторина с въпроси за Европейския съюз.

Специална програма е предвидена и за децата.

В регионалната библиотека от 12:15 до 13:15 часа ще се проведе „Приказка за Европа“. Малките участници ще се потопят във вълшебна европейска приказка, ще пътуват из различни държави чрез игри и загадки, ще редят пъзели, ще откриват символи и ще творят и рисуват.

Вечерта Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо в знак на почит към Деня на Европа.

#Ода на радостта #Русе #денят на победата

Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас
Денят на победата: Шествие на Безсмъртния полк в София
България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните
