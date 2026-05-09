Ивайло Габровски: Очаквам на финала във Велико Търново да видим малка група или соло състезател

Пол Мание ще опита да запази розовата фланелка, но ще му е трудно. Това каза пред БНТ Ивайло Габровски, който е рекордьор по титли от колоездачната обиколка на България. Габровски коментира вчерашния първи етап от Джиро д‘Италия от Несебър до Бургас.

„Гледах многократно падането, оказа се, че състезател сам е предизвикал падането. Но явно тесният участък, който е избран от организаторите, а не от нас българите, е допринесъл за това бутане. Днес предвиждам на Айтос вече да има избягали и групата да се събере на Лясковец. Очаквам на финала във Велико Търново да видим малка група или соло състезател“, каза Габровски.

Днешният етап ще е най-дългият на територията на България – 221 км от Бургас до Велико Търново.

„Той ще се отрази така, че ще се очертаят хората, които ще се борят за крайната победа в Рим. Очаквам да видя първата развръзка. След Лясковец ще очаквам солова атака и защо не да видим малка група или соло състезател да дойде първи на финала във Велико Търново. Прогнозата за времето е за дъжд в Балкана, това също може да окаже влияние“, добави Габровски.

Той коментира очакванията си от големия фаворит Йонас Вингегор.

„Вингегор ще се пази да стигне до Италия до планинските етапи невредим. След това вече ще се разбере какво е неговото състояние и дали ще успее да оправдае очакванията“, каза още Габровски.

Подробности вижте във видеото!