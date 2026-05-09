Тридневно примирие между Русия и Украйна за Деня на победата, Москва провежда съкратен военен парад

Русия и Украйна се споразумяха за 3-дневно прекратяване на огъня. Военната пауза е по настояване на американския президент Доналд Тръмп и започва да действа от днес до понеделник. Двете страни обаче съобщават за нарушаване на примирието. Кремъл предупреди, че ако има украинска атака по време на Парада в Москва, ще последва масиран удар срещу Киев.

От 9 до 11 май оръжията в Русия и Украйна трябва да заглъхнат. Американският президент Доналд Тръмп изрази надежда мирът да е траен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Помолих президента Путин и той се съгласи. Президентът Зеленски също се съгласи. И двамата изразиха готовност. Те се съгласиха също всяка страна да върне по 1000 затворника. Бих искал конфликтът да приключи. Това е най-лошото нещо от Втората световна война, що се отнася до човешки живот."

По-рано заради Деня на победата Москва поиска временно примирие. И двете страни обаче взаимно се обвиниха в нарушаването му.

След телефонния разговор с Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, в който се посочва, че се разрешава провеждането на военен парад на Червения площад в Москва. Кремъл отговори, че не се нуждае от разрешение, за да проведе Парада на победата и определи указа като "глупава шега". За първи път от почти две десетилетия няма да бъде показана тежка военна техника.

От Кремъл съобщиха, че заради заплаха, която те определиха като "украинска терористична дейност", тази година парадът е по-малък от традиционния. От съображения за сигурност мобилният интернет в руската столица е ограничен.

Намален е и списъкът на чуждестранните лидери, които присъстват на парада. Сред високопоставените гости са премиерът на Словакия, президентите на Беларус, Казахстан и Узбекистан, султана на Малайзия и лидера на Лаос.

В Украйна днес отбелязват Деня на Европа. Паметта на жертвите на нацистка Германия беше почетена вчера.

Олга, жителка на Киев: "Миналото се преплита с настоящето. Като дежавю е."

Преговорите между Русия и Украйна са в застой. Последните разговори се проведоха в Женева на 17 февруари, но тогава не беше постигнат пробив. Москва настоява украинските сили да се изтеглят от Донбас, условие, което Киев категорично отхвърля. В петък по време на посещение в Италия Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати все още са готови да посредничат, но не искат да губят време, ако няма напредък.



Украинският президент съобщи, че очаква американските пратеници да пристигнат в Киев през следващите няколко седмици. От Кремъл обявиха, че са готови за диалог, но „Русия няма да инициира сама контактите“.



