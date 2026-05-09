В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран все още е в сила, независимо от размяната на огън в Персийския залив.



Три разрушителя на Съединените щати бяха обстрелвани при преминаването им през Ормузкия проток. Иран съобщи, че два от танкерите му са били атакувани от американските военноморски сили. Вашингтон очаква отговора на Техеран на предложението за прекратяване на огъня. Според пакистански източници, нов кръг от преговри между двете държави може да се проведе още следващата седмица в столицата на Пакистан - Исламабад. Предложението на Съединините щати включва спиране на огъня за поне 60 дни.

По време на паузата трябва да се проведат интензивни преговори за спорните въпроси и временно да се намали военната активност в Ормузкия проток.