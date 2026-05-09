Какво е качеството на млечните продукти у нас? Компромисни ли са млечните продукти у нас, въпреки високите цени?

Маргарита Ангелова приготвя у дома кисело мляко, кашкавал, сирене, дори моцарела.

„Един буркан кисело мляко, който е 650 грама, ми излиза около 85 евроцента. А пък едно кило кашкавал излиза около 11 евро и 50“, казва Маргарита Ангелова.

В кварталните магазини в Благоевград обаче цената е друга – кофичка кисело мляко от 400 грама достига 1 евро и 68 цента, а килограм кашкавал – близо 18 евро.

„Общо взето са високи цените“, коментира жена. „Трудно се справят хората. За всичко друго може да няма, но за храната и за здраве трябва да има“, казва Бисерка Николова.

Високата цена не винаги е гаранция за качество. Част от продуктите на пазара съдържат сухо мляко и растителни мазнини.

„Съответно и консистенцията е една трошлива, една ронлива, където изцяло и на външен вид си се познава, че това не е истински продукт. Може да има заменена суровина и също да бъде висока цена на самия продукт“, обяснява Христина Колева, технолог.

Дали киселото мляко е истинско, може да се провери и в домашни условия с няколко капки йод.

Ако в киселото мляко има добавено нишесте, то ще се оцвети в наситено лилаво. В този случай такова няма.

По закон, ако в млечния продукт са вложени немлечни заместители, това трябва да бъде обозначено на етикета като „имитиращ продукт“.

„Ние пазаруваме само по БДС стандарт. ЗНП и т.н. Гледате етикета? – задължително“, казва жена.

„Не вярваме на етикета. Предпочитаме, когато има, да си купуваме домашно отгледани и произведени неща“, коментира Бисерка Николова.

Контролът се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.