Какво е качеството на млечните продукти у нас?

от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 02:22 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Какво е качеството на млечните продукти у нас? Компромисни ли са млечните продукти у нас, въпреки високите цени?

Маргарита Ангелова приготвя у дома кисело мляко, кашкавал, сирене, дори моцарела.

„Един буркан кисело мляко, който е 650 грама, ми излиза около 85 евроцента. А пък едно кило кашкавал излиза около 11 евро и 50“, казва Маргарита Ангелова.

В кварталните магазини в Благоевград обаче цената е друга – кофичка кисело мляко от 400 грама достига 1 евро и 68 цента, а килограм кашкавал – близо 18 евро.

„Общо взето са високи цените“, коментира жена.

„Трудно се справят хората. За всичко друго може да няма, но за храната и за здраве трябва да има“, казва Бисерка Николова.

Високата цена не винаги е гаранция за качество. Част от продуктите на пазара съдържат сухо мляко и растителни мазнини.

„Съответно и консистенцията е една трошлива, една ронлива, където изцяло и на външен вид си се познава, че това не е истински продукт. Може да има заменена суровина и също да бъде висока цена на самия продукт“, обяснява Христина Колева, технолог.

Дали киселото мляко е истинско, може да се провери и в домашни условия с няколко капки йод.

Ако в киселото мляко има добавено нишесте, то ще се оцвети в наситено лилаво. В този случай такова няма.

По закон, ако в млечния продукт са вложени немлечни заместители, това трябва да бъде обозначено на етикета като „имитиращ продукт“.

„Ние пазаруваме само по БДС стандарт. ЗНП и т.н. Гледате етикета? – задължително“, казва жена.

„Не вярваме на етикета. Предпочитаме, когато има, да си купуваме домашно отгледани и произведени неща“, коментира Бисерка Николова.

Контролът се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

#мляко #млечни продукти #качество #новини в Метрото

Омбудсманът предупреждава за измами с употребявани автомобили от чужбина
Омбудсманът предупреждава за измами с употребявани автомобили от чужбина
Петролът сорт "Брент" скочи до 125 долара за барел
Тодор Иванджиков: Няма риск от недостиг на авиационно гориво у нас
Ръководството на „Магазин за хората" подаде оставка
Агнешкото за Гергьовден: Очаква се цената да бъде между 15 и 18 евро
Заради изкуствения интелект: Индустрията на видеоигрите може да генерира печалба от 22 милиарда долара
