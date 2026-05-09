Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна

Русия и Украйна се споразумяха за 3-дневно прекратяване на огъня. Военната пауза е по настояване на американския президент Доналд Тръмп и започва да действа от днес до понеделник.



По-рано, заради Деня на победата, Москва поиска временно примирие. И двете страни обаче взаимно се обвиниха в нарушаването му. Русия отбелязва днес победата над нацистка Германия с по-малък парад от традиционния. От Кремъл съобщиха, че заради заплаха, която те определиха като "украинска терористична дейност", тази година в парада няма да бъде включена тежка военна техника. Ограничен е списъкът на чуждестранните лидери, които ще присъстват на празника за 9 май. Потвърдено е участието на президентите на Беларус и Словакия, султана на Малайзия и лидера на Лаос.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Помолих президента Путин и той се съгласи. Президентът Зеленски също се съгласи. И двамата изразиха готовност. Те се съгласиха също всяка страна да върне по 1000 затворника. Бих искал конфликтът да приключи. Това е най-лошото нещо от Втората световна война, що се отнася до човешки живот."