Гледайте втория етап от Джиро д'Италия в България по...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве

Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за „елементарни дейности“ на огромна стойност – за това предупреди премиерът Румен Радев. По думите му проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. По-рано той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

„Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием тези неразплатени до момента дейности и поети ангажименти, защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“

„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. Всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите“, съобщи премиерът.

Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде. Даде за пример, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече стават ясни подобни случаи, но има и в други ведомства.

Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания.

„Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в предизборната кампания и борбата с купения вот, но очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите към борбата с корупцията и злоупотребите. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и кураж, защото ни очаква тежка битка.“





