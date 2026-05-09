СЗО: Рискът от хантавирус е нисък, круизен кораб с болни ще бъде евакуиран край Тенерифе

От Световната здравна организация обявиха, че риска за населението от заразяване с хантавирус е нисък. Очаква се тази нощ или утре сутринта круизният кораб, на който има около 150 души, да пристигне край Тенерифе.

Той ще пусне котва, но местните власти не разрешиха той да акостира. Пътниците ще бъдат извозени с малък кораб до брега, а след това ще бъдат транспортирани до родините си. Евакуацията трябва да завърши до понеделник, защото се очаква влошаване на метеорологичните условия. Трима души, които са били на борда, починаха от вируса. Още петима са заразени, има и три предполагаеми случая. На кораба вече има двама здравни работника, които правят оценка на риска.





