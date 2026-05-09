Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Емил Дечев: За мен беше изненада името на новия правосъден министър

Цветелина Катанска
Бившият служебен министър на вътрешните работи коментира и сигналите за купуване на гласове

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бившият служебен министър Емил Дечев очаква най-късно до октомври да бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това коментира самия той в предаването "Денят започва с Георги Любенов", ден след като предаде поста си на Иван Демерджиев.

"Най-късно до октомври трябва да бъда избран нов ВСС, който да избере нов главен прокурор. Новият главен прокурор, трябва да започне промени в прокуратурата и да се подмени голяма част от ръководството на българската прокуратура, за да се внесат закъснели обвинителни актове и отговорните лица, да си понесат последствията. Обществото го очаква", коментира Дечев.

Дечев вчера е внесал молба във Висшия съдебен съвет, да бъде възстановен на работа в Софийски градски съд, където е работил преди да стане служебен министър.

"Според мен ВСС с оглед всичко, което се случи през изминалите години и много от спорните решения, които са взимани от членовете на този Висш съдебен съвет, е добре да се въздържат от назначаването, поне на ръководители на съдилища. Що се отнася до останалите колеги, които се преместват или се повишават, за да не се блокира работата, нека се даде възможност ВСС да се произнася", каза още Дечев.

Бившият вътрешен министър коментира и назначенията в Кабинета "Радев" и предизвикателствата пред работата на министерството на вътрешните работи. И докато на своят наследник Иван Демерджиев е пожелава успех, има притеснения относно новия правосъден министър Николай Найденов.

"За мен беше изненада името на новия правосъден министър, защото това за мен е непознато име. Но нека да му дадем шанс и време, но убеден съм че няма да има много време и че обществото ще следи всяка негова стъпка. Пак казвам, притеснително е, че този човек никога не се е изказвал относно проблемите в съдебната система", каза Дечев.

Той още веднъж припомни, че всички сигнали за купуване на гласове по изборите са предадени на прокуратурата и съдът е този, който ще се произнесе има ли престъпление.

"Всички, които се интересуват от това, което се случи през последните два месеца видяха, че не беше лесно, имаше много предизвикателства, много трудности и ние не се огънахме. Ние бяхме нещо, което обърка познати схеми на статуквото", каза бившият вътрешен министър.

"В крайна сметка аз давам на обществото едни сигнали за подозрения за извършени престъпления, но последната дума е на съда, той ще прецени дали тези сигнали са доказани. Разбира се, ако и прокуратурата внесе обвинителни актове", обясни още Дечев.

Той благодари за работата на екипа на МВР и на главният секретар Георги Кандев, който според него трябва да запази поста си ако новото правителство прецени. Дечев коментира и посещението на двамата в САЩ в края на работата на служебното правителство. Обясни, че са ходили в САЩ заради преговори за отпадане на американските визи и обсъждане на общи обучения между МВР и ФБР.

Вижте целия разговор с Емил Дечев във видеото.

Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности" излизат наяве
