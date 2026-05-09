Очакват се дъждове, гръмотевици и захлаждане през следващите дни

Днес облачността ще бъде по-често значителна и на много места ще има валежи от дъжд. На отделни райони валежите ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

През нощта валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса.

Утре в Източна България следобед, както и в Рило-Родопския масив, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде от северозапад, предимно слаб, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по Черноморието – между 19 и 23 градуса.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, като на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток.

В планините преди обяд облачността ще е разкъсана, а следобед – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно в Родопите се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър.

През понеделник и вторник ще има и слънчеви часове, но остава повишена вероятност за валежи, гръмотевична активност и локални градушки. След временно повишение на температурите в сряда се очаква съществено захлаждане. Ще бъде ветровито, а валежите ще са на по-малко места в страната.

В четвъртък отново се очакват почти повсеместни валежи, на места временно интензивни и значителни по количество, като температурите ще останат почти без промяна.