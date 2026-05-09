18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна

Българският талант Давид Иванов спечели златния медал във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

18-годишният състезател демонстрира отлична форма и заслужено оглави класирането с резултат от 14.633 точки, оставяйки зад себе си сериозна конкуренция.

Втори се нареди узбекът Равшан Камилджанов с 14.166 точки, а третото място зае украинецът Игор Дишук с 13.900.

За Иванов това е втори триумф в надпревара от веригата на Световната купа, което затвърждава възходящото му развитие и го утвърждава като един от най-перспективните български гимнастици.

Силното му изпълнение във Варна донесе радост на родната публика и показа, че България продължава да има сериозно присъствие в този труден и конкурентен спорт.

Шампиноското съчетание на таланта ни пред родна публика вижте във видеото!