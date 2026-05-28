България е европейски отборен шампион в художествената...
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че...
Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Украйна купува от Швеция изтребители Gripen

Европа
Снимка: БТА
Украйна купува от Швеция изтребители Gripen, стана ясно след срещата на украинския президент Володимир Зеленски и премиера Улф Кристершон. Двамата подписаха декларация за задълбочаване на военното сътрудничество.

В началото на следващата година Киев ще получи 16 изтребителя Gripen, модификации C/D.

А през 2030- г. ще закупи 22 машини от новата серия Е. Според Кристершон, това е историческо решение за Швеция и възможно най-добрият избор за Украйна. Защото самолетите ще помогнат за опазването на украинското небе, а и украински пилоти вече са летели с тях. През 2027 г. Киев ще върне 16 машини от по-стари модификации на Стокхолм.

Швеция е сред най-големите донори на Украйна, до момента страната е изпратила над 13 милиард евро под формата на военна и гражданска помощ на Киев. През следващите две години за тази цел са заделени над 7 млрд. евро.

#самолети "Грипен" #сделка #Швеция #Украйна #новини в Метрото

За напрежение на енергийните доставки заради войната в Близкия изток предупредиха световни институции
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
