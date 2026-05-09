18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Снимка: Генералният директор на „Росатом" Алексей Лихачов. Снимка: АП/БТА
Руската държавна корпорация „Росатом“ възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, предаде ТАСС.

„Събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика“, каза Лихачов.

По думите му и в трите държави ключовите компетенции в сектора първоначално са били съветски, а впоследствие - руски.

„Това са както кадри, така и технологии за работа с гориво. Ще продължим да предлагаме нашите проекти и, разбира се, да развиваме онези проекти, които вече са пуснали корени. Имам предвид преди всичко унгарския проект“, заяви Лихачов.

Той посочи, че „Росатом“ очаква ускоряване на строителството на АЕЦ „Пакш-2“ при новото унгарско правителство.

„Работите на площадката „Пакш-2“ вървят с пълна сила. През февруари изляхме първия бетон, а тази година завършваме бетонната фундаментна плоча на първия нов, а именно пети блок, на действащата атомна електроцентрала“, каза той.

Лихачов отбеляза, че активно се работи и по втория блок и изрази надежда проектът да бъде ускорен съвместно с бъдещото правителство на Унгария.

По думите му „Росатом“ е готов да участва и в различни формати за строителство на нови ядрени мощности и в Словакия.

„Знаем, че Фицо и неговите колеги имат планове за строителство на блокове с гигаватова мощност. Готови сме да участваме във всеки формат“, заяви той.

Лихачов посочи, че компанията има опит както като генерален изпълнител, така и по модела „построй и управлявай“, използван в Турция, както и като доставчик на ядрени технологии и гориво.

Ръководителят на „Росатом“ коментира и сътрудничеството с Китай, като заяви, че страната планира значително разширяване на ядрените си мощности.

„От сегашните около 65 гигавата те искат да стигнат до 200 гигавата ядрена електроенергия. Това е изключително амбициозна цел и ние сме много радостни да участваме в нейната реализация“, каза Лихачов.

Той съобщи още, че през май се очаква физическото пускане в експлоатация на седмия енергоблок на АЕЦ „Тянван“ в Китай.

„Това е първият блок от голям проект, по който лични решения взеха Владимир Путин и Си Цзинпин“, заяви Лихачов.

По думите му „Росатом“ не само доставя оборудване и изгражда ядрения остров на енергоблока, но и осигурява доставките на ядрено гориво за Китай.

