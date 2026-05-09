От Елена до Царевец: Северна България съпреживява емоцията на Джиро д'Италия

Вторият етап от обиколката на Джиро д'Италия в България премина през Елена, Лясковец и Велико Търново. Месеци наред градовете се готвят за историческото спортно събитие, а хотелите и къщите за гости в региона посрещат зрители от цял свят. За региона това е шанс да покаже потенциала си за туризъм и спорт.

Еленският Балкан посреща Джиро д'Италия по български – със своята красива природа и вкус на традиция. Районът е пълен с туристи дни преди втория етап на състезанието.

Стелиан Савов – председател на Съвета по туризъм в Елена: „Хората от цял свят ще имат уникалната възможност да се запознаят с Еленския балкан, с автентичната ни храна, която е на световна висота. Това е добре за нашия град, хората ще се докоснат до историческото наследство, до красотите, до кристално чистия въздух, с който разполагаме.“ Костадин Савов – управител на къща за гости: „От около два месеца сме запълнили всички места за настаняване. Придимно българи, но има и учудващ интерес и от чужденци – Румъния, Гърция, Турция.”

Елена използва голямото спортно събитие, като възможност да покаже не само природата си, но и местната кухня.

Димитър Минчев – производител на деликатеси: „Хората от Балкана са изестни и пословични с това, че са гостоприемни. Ние много обичаме да посрещаме хора, много обичаме да ги изпращаме доволни.“

След Елена трасето навлезе в Лясковец, където е и най-тежкото изпитание за колоездачите заради голямата денивелация около Петропавловския манастир.

Емилия Жилиева – зам.-кмет на Община Лясковец: „Който не е чувал за Лясковец случайно, сега наистина ще види и ще разбере къде се намира Лясковец и ще си направи труда да види къде сме, какво има около нас, предполагам, че в следващ момент ще си планира така почивката, че да дойде в Лясковец, защото Лясковец има какво да покаже."

Ден преди голямото състезание група любители-колоездачи от София решават сами да преминат трасето на етап II.

„От Елена насам карахме и тук изкачването е доста предизвикателно.“ Васил Давидов – колездач: „България е много красива държава, тук има много условия за развитие на такъв вид спорт и се надявам това нещо да допринесе за развитието на спорта в България “

Финалната еуфория е във Велико Търново. В продължение на три дни градът живее в ритъма на Джиро д'Италия. Улиците са украсени в официалния цвят на надпреварата, а от крепостта Царевец се веят розови знамена. Великотърновският университет също влиза в историята на събитието с един от най-големите поздрави към колоездачите – надпис на италински с размери 21 на 5 метра.